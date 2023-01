Le PSG provoque d'énormes regrets avec ce transfert

Pierrick Levallet

Ciblé par le PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar prend de plus en plus la direction de la capitale. Alors qu'il ne compte pas prolonger à l'Inter, le Slovaque a annoncé son départ pour le PSG. Et du côté des Nerazzurri, cet échec laisse de nombreux regrets au sein de la direction.

Après avoir manqué son coup l’été dernier, le PSG a pris sa revanche pour Milan Skriniar. Le10Sport.com vous révélait récemment que le Slovaque n’avait pas l’intention de prolonger à l’Inter. Luis Campos a donc repris espoir dans le dossier et a continué de pousser. Désormais, son arrivée dans la capitale est actée. Milan Skriniar l'a lui même annoncé ce dimanche. De quoi donner de gros regrets en Lombardie ?

Skriniar annonce son départ

À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar aurait annoncé à ses coéquipiers qu’il allait quitter l’Inter à l’issue de la saison. Et le Slovaque l'a d'ailleurs publiquement annoncé, rapporté par Futbolsfz : « C’est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs ».

L’Inter a plein de regrets