Kylian Mbappé a traumatisé le Real Madrid

Annoncé avec insistance au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé à la surprise générale de renouveler son bail avec le PSG. Plusieurs mois après, personne à Madrid n’a oublié le volte-face du Bondynois. Au sein de la Casa Blanca, on espère ne pas revivre la même situation avec la nouvelle priorité du club.

Convaincu de pouvoir s’attacher les services de Kylian Mbappé en mai dernier, le Real Madrid a connu une désillusion majeure en assistant à la prolongation de l’international français au PSG. Pourtant, les négociations étaient avancées, au point que certains en Espagne assurent que Mbappé avait donné son accord, avant d’opter pour le Paris Saint-Germain. Le traumatisme existe toujours au Real Madrid, bien décidé à ne plus revivre un tel scénario.

Le Real Madrid vise en priorité Bellingham

Désormais, la priorité du Real Madrid ne se nomme plus Kylian Mbappé pour l’heure mais Jude Bellingham. Le président Florentino Pérez s’inquiéterait des états de Luka Modric et Toni Kroos et souhaite poursuivre le rajeunissement de l’entrejeu après les arrivées d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Le Real Madrid fera donc tout son possible pour attirer Bellingham selon des sources au sein du club, relayées par le quotidien AS . À 19 ans, le milieu du Borussia Dortmund affole le mercato et devrait quitter son club en fin de saison, mais sa prochaine destination reste incertaine.

Mbappé est encore dans les mémoires