Le PSG proche de boucler un très gros transfert !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà courtisé la saison passée, Bernardo Silva est plus que jamais dans le viseur du PSG. L’international portugais souhaite quitter Manchester City et rejoindre le club de la capitale comme nous l’avons révélé en exclusivité. Et le milieu offensif des Skyblues se rapprocherait de plus en plus de Paris.

Le PSG a déjà bouclé la venue de six renforts sur ce mercato estival mais Luis Campos n’en a pas fini avec son recrutement. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a déjà dégainé pour Bernardo Silva, le milieu offensif portugais de Manchester City. Pep Guardiola veut le conserver mais le PSG a bien prévu d’insister.

Bernardo Silva veut venir au PSG

Après le triplé incroyable qu’il a réalisé avec Manchester City, Bernardo Silva souhaite aller voir ailleurs. Selon nos informations, l’international portugais veut venir au PSG mais les Skyblues sont difficiles en négociations. Mais Pep Guardiola lui a confié à plusieurs reprises, s’il veut absolument partir, Bernardo Silva aura un billet de sortie.

Il se rapproche de plus en plus