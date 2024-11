Le PSG est interpellé pour ce transfert inespéré

Axel Cornic

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Milan Skriniar pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Il aurait vraisemblablement plusieurs pistes à l’étranger et c’est le cas en Italie, avec la Juventus qui cherche un défenseur central pour pallier la longue absence de Bremer.

Ça pourrait bouger à Paris lors du mois de janvier. Certains indésirables auraient l’intention de se relancer en quittant le PSG et cela semble notamment être le cas de Milan Skriniar. Arrivé pour devenir le nouveau patron de la défense, le Slovaque ne semble plus du tout rentrer dans les plans de Luis Enrique, puisqu'il n’est plus qu’un quatrième choix.

EXCLU @le10sport : Le FC Séville songe à recruter Ayman Kari (PSG) cet hiver



▶️ Kari arrive en fin de contrat (juin 2025) et n'entre plus dans les plans du PSG



▶️Séville très intéressé, réfléchit à une offensive cet hiver pour le récupérerhttps://t.co/9Kr3ku2Kx1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 6, 2024

Déjà la fin pour Milan Skriniar ?

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les premières spéculations sur son avenir sortent et c’est notamment le cas de l’autre côté des Alpes. La presse italienne a en effet expliqué que le Napoli, l’AC Milan, mais surtout la Juventus, pourraient faire une tentative pour Milan Skriniar lors du mercato hivernal. Les Bianconeri pourraient en effet décider de recruter un défenseur pour remplacer un Bremer qui s’est gravement blessé au genou et qui sera absent pour le reste de la saison.

« Nous évaluons différentes situations, en attendant le bon moment »

Lors d’un entretien accordé à Sky Sport Italia, le directeur sportif de la Juventus a justement été questionné sur le possible recrutement d’un défenseur central au mois de janvier. « Pour le moment nous observons, le marché de janvier est très particulier. Nous évaluons différentes situations, en attendant le bon moment » a déclaré Cristiano Giuntoli. « Nous ne sommes passé à l’action avec personne en particulier. Nous recherchons un gars disponible et prêt à se remettre en question pour faire partie d'une équipe comme la Juventus ».