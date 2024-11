Inquiétude pour cette star du PSG

Axel Cornic

Arrivé libre en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, poussant vers la sortie Keylor Navas. Mais le gardien italien est régulièrement pointé du doigt et certains pensent même que Luis Enrique devrait remettre en question son statut.

Après des longues années de débats, le PSG a enfin trouvé son gardien titulaire. Gianluigi Donnarumma semble en effet être intouchable dans les cages parisiennes, puisque Christophe Galtier comme Luis Enrique lui font une confiance totale. Pourtant, il est loin de faire l’unanimité...

« On s’acharne souvent sur lui »

Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Donnarumma est très souvent critiqué. Ça s’était un peu calmé depuis le début de la saison, mais tout a été relancé par sa prestation terrible contre Arsenal en Ligue des Champions (2-0). Après cette rencontre, Luis Enrique avait d’ailleurs dû monter au créneau pour défendre son joueur face à cette nouvelle vague de critiques. « Il n’y a pas d’erreur de Donnarumma dans les buts. On s’acharne souvent sur lui, s’il vous plaît laissez-le tranquille et acharnez-vous sur moi » avait déclaré le coach du PSG.

Donnarumma remis en question ?

D’après les informations de Tuttosport, Gianluigi Donnarumma ne serait pourtant plus si incontournable au PSG. Au sein du club on se poserait de plus en plus de questions à son sujet, et des voix s’élèveraient pour remettre en question son statut de titulaire indiscutable. Le quotidien explique toutefois que pour le moment aucune réelle solution de remplacement ne se présente. Luis Enrique ne serait en effet pas le plus grand fan de Matvei Safonov, arrivé pour 20M€ lors du dernier mercato estival en provenance de Krasnodar. Pour le coach parisien, le Russe serait loin du niveau de l’Italien et ne semble donc pas être en mesure de devenir le nouveau titulaire dans un avenir proche.