Le PSG doit-il tout faire pour prolonger Messi ?

La rédaction

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG. Mais se pourrait-il que le septuple Ballon d’or tout juste auréolé d’une couronne de champion du monde prenant finalement la décision de quitter le Parc des princes fort de ce succès ? C’est du moins l’une des rumeurs qui circule dans la presse. Mais alors, le PSG doit-il dérouler le tapis rouge à Lionel Messi pour une prolongation ? C’est notre sondage du jour !

Une Copa America en 2021 et une Coupe du monde en 2022. Voici les deux trophées qu’il manquait à Lionel Messi pour que le septuple Ballon d’or puisse se vanter d’avoir remporter chaque trophée majeur du football européen et mondial. L’international argentin pourrait encore un peu plus entrer dans l’histoire s’il venait à offrir la première Ligue des champions de l’histoire du PSG alors qu’il se trouve dans les derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain, qui prendra fin en juin prochain. Le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que le PSG préparait une offre de prolongation de contrat à soumettre au clan Messi une fois que le rideau allait tomber sur le Mondial au Qatar. Mais pas d’officialisation pour le moment.

Le clan Messi déchiré pour l’avenir du champion du monde au PSG ?

Se pourrait-il que Lionel Messi fasse machine arrière et finisse par aller voir ailleurs ? Pour TUDN , Gerard Romero a dernièrement fait passer le message suivant. « Messi n’a pas prolongé, car pour le moment, il ne veut pas. Son entourage, son père continuent de dire qu’il va prolonger car je pense que c’est ce que son père veut, qu’il prolonge à Paris. Mais le joueur a, après la Coupe du monde, a dit qu’il n’avait pas un bon feeling pour continuer une année de plus ».

«Je pense qu’il ne restera pas»