«Le PSG voulait se séparer de Neymar», la raison est dévoilée

Thibault Morlain

Si Neymar est aujourd'hui un joueur du PSG, cela aurait pu ne pas être le cas. En effet, malgré un contrat allant jusqu'en 2027, le Brésilien était poussé vers la sortie par le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Faute de prétendants, Neymar est donc resté au PSG, qui avait pourtant ses raisons de vouloir s'en séparer.

Auteur d'une très grosse première partie de saison avec le PSG, Neymar a donné tort à ses dirigeants. En effet, il y a quelques mois de cela, lors du mercato estival, les Qataris ont voulu se séparer du Brésilien, le poussant vers la sortie. Plus en odeur de sainteté, Neymar était donc invité à se trouver un nouveau club. Mais pour quelles raisons ? Daniel Riolo croit savoir.

Une association impossible entre les 3 stars du PSG

Lors de L'After Foot sur RMC , Daniel Riolo a donc expliqué pourquoi le PSG ne voulait plus de Neymar. Et visiblement, Kylian Mbappé et Lionel Messi seraient concernés : « Tu sais, malgré les démentis, que le PSG voulait se séparer de Neymar, c'est parce que l'impossibilité de faire jouer les trois, elle était actée ».

« Aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble »