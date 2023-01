L’OM a recruté un joueur «légendaire»

Arthur Montagne

Accueilli en grande pompe à Marseille l'été dernier, Alexis Sanchez confirme son statut depuis le début de saison et a encore impressionné lors du choc contre l'AS Monaco samedi soir (1-1). A tel point que Pierre Ménès s'enflamme complétement pour l'attaquant de l'OM.

Sanchez fait l’unanimité

« Coup d’arrêt pour l’OM qui pouvait enchainer une 8e victoire consécutive. Ils se sont fait prendre en début de match par la tactique audacieuse des monégasques, qui ont bien bloqué les côté et pressé très fort la défense marseillaise. En jouant de la sorte ils ont empêché Marseille de les étouffer. Cela c’est concrétisé par 5 occasions énormes, et Monaco aurait du crucifier l’OM. Ben Yedder a été décevant, on se disait bien que cela serait compliqué dans le second acte », assure le journaliste dans une vidéo sur YouTube .

«Alexis Sanchez légendaire»