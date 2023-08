Le PSG a tranché pour le remplaçant de Neymar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après six ans de bons et loyaux services au PSG, Neymar a accepté de se rendre en Arabie Saoudite et de poursuivre sa carrière à Al-Hilal. Le départ du Brésilien a sonné comme un coup de tonnerre dans le vestiaire parisien, où le joueur de 31 ans ne sera pas remplacé.

Un dernier au revoir avant de débuter une nouvelle histoire. Ce jeudi, Neymar s’est rendu, une dernière fois, à Paris et au centre d’entraînement de Poissy, pour faire ses adieux au PSG. Présent depuis 2017 dans la capitale, le Brésilien était très apprécié au sein d’un vestiaire, qui va devoir apprendre à évoluer sans lui.

Le PSG ne recrutera pas de remplaçant

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG n’a pas attendu avant de prendre une décision au sujet de sa succession. Selon nos informations, le club parisien n’envisage pas de le remplacer. La direction ne compte pas s’offrir une nouvelle star pour faire oublier le départ de Neymar.

Le dossier Neymar n'est pas lié à celui de Barcola

Le club parisien s’active sur d’autres dossiers, mais ne sont pas liés au remplacement de Neymar. Selon nos informations, le PSG essaye, notamment, de trouver un terrain d’entente avec l’OL pour Bradley Barcola. 35M€ ont été offerts, mais ce serait encore loin d’être suffisant.