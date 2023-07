Incroyable, le PSG et Mbappé ont bouclé un deal secret

Alexis Brunet

Le cas Kylian Mbappé perturbe beaucoup le PSG en ce moment. Personne ne peut dire clairement ce qu'il adviendra du Français une fois que le mercato sera terminé. Paris souhaite le garder, mais seulement s'il prolonge. Le champion du monde, lui, voudrait plutôt rester, mais sans prolonger. Dans tous les cas, le PSG va devoir verser une prime de fidélité à son joueur. Celle-ci serait de 60M€, et non 80M€. Il la percevra en plusieurs fois lors de la saison prochaine.

Après six années au PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale cet été. Chaque été les rumeurs vont bon train sur l'avenir du Français, mais lors de ce mercato, le point de non-retour pourrait être atteint. Les relations sont tendues entre Paris et son attaquant. Et Nasser Al-Khelaïfi a posé un ultimatum à son joueur : soit il prolonge, soit il est vendu cet été.

Mbappé ne participe pas à la tournée asiatique

Pour essayer de mettre la pression sur Mbappé, le PSG a décidé de ne pas le convoquer pour la tournée asiatique. Une décision très surprenante qui n'améliore pas les relations entre les différentes parties. Mais le cas du champion du monde est surtout une affaire de gros sous.

60M€ de prime de fidélité et non 80M€