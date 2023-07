PSG : Il affole le mercato avec une offre à 140M€

Arnaud De Kanel

Courtisé par les plus grands clubs européens dont le PSG, Victor Osimhen est retenu par son président Aurelio De Laurentiis. Le Napoli ne veut pas lâcher son attaquant mais tout pourrait rapidement basculer puisque l'Arabie saoudite a fait irruption dans ce dossier en dégainant deux premières grosse offres.

En quête d'un attaquant de pointe, le PSG pense à Harry Kane et garde également un oeil sur Victor Osimhen. Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, l'ancien attaquant du LOSC plait à d'autres clubs européens, mais pas que ! En effet, l'Arabie saoudite rêve de l'attirer.

Deux offres d'Al-Hilal pour Osimhen

Le club saoudien d'Al-Hilal se positionne sérieusement sur le dossier Victor Osimhen. Selon les informations de L'Equipe , le nouveau club de Kalidou Koulibaly aurait formulé une première offre de 120M€ ainsi qu'une seconde à hauteur de 140M€ pour recruter le Nigérian. Le Napoli les a toutes les deux repoussé.

Nouvelle offensive à venir

Aurelio De Laurentiis réclame encore plus d'argent pour lâcher sa star et ça n'a pas de quoi effrayer Al-Hilal qui devrait à nouveau passer à l'action dans les prochains jours en formulant une nouvelle offre comme l'indique le quotidien national. Dans le camp napolitain, on espère encore prolonger Victor Osimhen malgré toutes les convoitises dont il fait l'objet.