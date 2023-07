Le PSG vise un buteur, nouvelle réunion au sommet

Alexis Brunet

Pour l'instant, le PSG n'est pas chanceux dans sa recherche d'un buteur cet été. Le club de la capitale voit les pistes se refermer petit à petit. Après le dossier Harry Kane qui est très mal embarqué, c'est Victor Osimhen qui va mettre un stop à Paris. L'agent du Nigérian va bientôt rencontrer le président de Naples, afin de finaliser la prolongation de l'attaquant.

L'attaque du PSG va considérablement changer par rapport à la saison dernière. Déjà, Lionel Messi est parti de Paris, l'Argentin a rejoint l'Inter Miami. Kylian Mbappé est lui aussi sur le départ, mais il pourrait tout aussi bien rester dans le club de la capitale, mais rien n'indique alors qu'il jouera.

Le PSG veut un gros buteur

Pour évoluer en 4-3-3, le schéma préférentiel de Luis Enrique, Paris a un besoin d'un avant-centre de classe mondiale. Luis Campos essaye de faire venir Harry Kane pour occuper ce rôle, mais le dossier est très mal embarqué. L'Anglais se dirigerait aux dernières nouvelles vers le Bayern Munich. Le champion de France a d'autres pistes, mais l'issue pourrait être la même, un échec.

Mercato : Le PSG fonce pour sur ce gros coup à 50M€ https://t.co/NwpZI303FD pic.twitter.com/fA7ORxtBda — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Osimhen devrait prolonger à Naples

En plus de Harry Kane, le PSG pensait aussi à Victor Osimhen. L'attaquant sort d'une saison de folie avec le Napoli. Problème pour Paris, le club italien devrait avoir gain de cause, et prolonger son buteur. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l'agent du Nigérian serait arrivé dimanche 30 juillet au soir à Castel di Sangro, là où le champion d'Italie est en stage. Il devrait y avoir rapidement une réunion avec le président napolitain, Aurelio di Laurentiis, afin de finaliser la prolongation de l'ancien joueur du LOSC.