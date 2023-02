Improbable scénario en vue pour Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 35 ans, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, et cela donne des idées à plusieurs équipes, notamment saoudiennes. Après Cristiano Ronaldo, le pays du Moyen-Orient cherche à accueillir l'international français, mais aussi Luka Modric, deux légendes du Real Madrid, pour développer le football et son championnat.

Karim Benzema terminera-t-il sa carrière au Real Madrid ? « Je prendrai ma retraite au Real Madrid » avait répondu le joueur en octobre dernier, après avoir reçu son Ballon d'Or. Mais actuellement, des doutes subsistent sur son avenir. Lié au club espagnol jusqu'en juin prochain, le buteur n'a toujours pas étiré son bail, ce qui suscite des interrogations. Surtout qu 'El Mundo évoque une offensive de l'Arabie Saoudite et de possibles retrouvailles avec Cristiano Ronaldo. Le média espagnol annonce aussi un intérêt pour Luka Modric, autre cadre du Real Madrid en fin de contrat.

« Je n'exclus pas que Karim demande à partir »

Journaliste espagnol, Ramon Alvarez de Mon s'est prononcé sur l'avenir de Benzema et Modric. « Luka a 37 ans et Karim 35. De plus, il occupe au Real Madrid un poste bien plus faible que celui de milieu de terrain et ne conditionne aucune signature. Au club, l'harmonie est totale avec Benzema, mais tant qu'il n'est pas signé, nous verrons ce qui se passe. Je n'exclus pas que Karim arrive un jour et demande à partir » a-t-il déclaré sur sa chaîne Youtube.

« L'Arabie saoudite arrive très fort »