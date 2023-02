Le PSG avait dit oui à tout et s’est fait avoir

Thomas Bourseau

Alors qu’il avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat comme le10sport.com vous l’avait souligné en janvier dernier, Milan Skriniar aurait pu débarquer au PSG qui avait tout fait pour l’accueillir. Le club parisien s’est heurté à la défiance de l’Inter.

Milan Skriniar était la priorité XXL de Luis Campos au poste de défenseur central et ce, depuis l’arrivée du Portugais au PSG en juin dernier. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain n’aurait pas caché en interne sa volonté de s’entendre avec l’Inter sur une indemnité de transfert, mais s’est heurté à la détermination du club rossonero de conserver l’international slovaque de 27 ans pour prolonger son contrat qui ne court que jusqu’en juin prochain.

Milan Skriniar avait donné espoir au PSG, en vain…

De quoi pousser le PSG à reporter cette opération à cet hiver en faisant pression sur l’Inter en affirmant que si le club italien refusait une nouvelle fois de céder Milan Skriniar, ce dernier finirait par partir libre de tout contrat. Et comme le10sport.com vous l’assurait le 20 janvier dernier, c’est le chemin que le feuilleton Skriniar a pris puisque le Slovaque a refusé de signer une prolongation de contrat à l’Inter. Le PSG n’a cependant pas eu plus de chances que cela dans ce dossier puisque le club lombard a une nouvelle fois fermé la porte par le biais de son administrateur délégué Giuseppe Marotta au micro de Mediaset mardi soir à quelques heures de la clôture du mercato.

Le PSG avait répondu à la condition de Skriniar et voulait arranger l’Inter