C'est confirmé, un rendez-vous est pris avec le PSG sur le mercato

Harry Kane pourrait-il être la prochaine star du PSG ? Pour satisfaire Kylian Mbappé, Luis Campos surveillerait entre autres l’évolution de la situation de l’international anglais à Tottenham où son contrat expirera en juin 2024. Manchester United pourrait dégainer si une condition était respectée.

Le Paris Saint-Germain est passé à côté de son mercato cet hiver. Alors que Pablo Sarabia s’en est allé du côté de Wolverhampton, Christophe Galtier avait annoncé la couleur dans la foulée en conférence de presse en avouant que le recrutement d’un attaquant serait idéal pour renforcer ce secteur du jeu. En outre, le PSG a poussé en coulisse pour mener à bien le recrutement de Milan Skriniar qui a refusé de prolonger son contrat à l’Inter et sera donc agent libre à la prochaine intersaison comme le10sport.com vous l’a affirmé le 20 janvier dernier. Pour ce qui est de la position d’ailier le PSG s’est manqué pour une raison de documents pas envoyés à temps à la LFP pour le prêt payant d’Hakim Ziyech.

Le PSG surveille toujours Kane

Et maintenant, Luis Campos qui est à la tête de la section sportive du PSG aurait à coeur de satisfaire les envies de Kylian Mbappé en recrutant un attaquant de pointe autour duquel le champion du monde tricolore pourra tourner. Le profil d’Harry Kane serait particulièrement apprécié par le PSG alors que selon la presse allemande, Tottenham refuserait de le laisser filer dans l’idéal chez un concurrent en Premier League alors que Manchester United serait sur les rangs. Le Bayern Munich garderait également un oeil sur le dossier Kane comme en 2021.

Manchester United prêt à dégainer l’été prochain à une condition