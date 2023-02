Il a enflammé le mercato, son transfert est fixé à 1Md€

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland pourrait-il finir par déposes ses valises au Real Madrid ? Sa représentante Rafaela Pimenta n’a pas fermé la porte à un départ en Espagne pour l’attaquant de Manchester City, mais il faudra y mettre le prix.

Du printemps 2021 au printemps 2022, Erling Braut Haaland a été l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. Comme c’est actuellement le cas avec Jude Bellingham, le Borussia Dortmund comptait dans ses rangs une pépite à faire tourner les têtes des plus grandes équipes d’Europe. Finalement, alors que le PSG ou encore le Real Madrid étaient sur les rangs, Haaland a choisi Manchester City où son père Alf-Inge a évolué pendant sa carrière de joueur et où il fait les beaux jours de Pep Guardiola. Depuis la disparition de Mino Raiola, Rafaela Pimenta s’occupe des intérêts d’Haaland et a esquivé une éventuelle possibilité qu’Haaland rejoigne le Real Madrid avant City pour AS . « Le Real Madrid ? Je ne peux pas parler de ça, je suis avocate(rires) ».

«Il n'y a pas eu une seule fois où un joueur a dit "Je veux y aller" et n'a pas pu le faire»

Par la suite, Rafaela Pimenta a affirmé qu’Erling Braut Haaland avait la main mise sur son avenir. « Je vais répondre en général. J'ai fait tous les contrats pour cette agence au cours des 25 dernières années. Tout le monde. Il n'y a pas eu une seule fois où un joueur a dit "Je veux y aller" et n'a pas pu le faire » . Une grande rumeur circule sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines, à savoir la possible existence d’une clause libératoire à 150M€ présente dans le contrat d’Haaland à Manchester City et qui serait effective à l’été 2024. Ce à quoi Pimenta a répondu : « Il est difficile de répondre à cela. Si je ne lui dis rien, il va mal comprendre. Si je lui dis quelque chose, il sera également interrogé. Alors je préfère ne rien dire » . La représentante d’Erling Braut Haaland a donc botté en touche au sujet de la clause en question.

La représentante d’Haaland ne ferme pas la porte à l’Espagne et parle d’un transfert à 1Md€