Un gros coup du mercato dicté par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Moins en vue ces dernières semaines que ce soit avec la sélection portugaise et avec Manchester City, Joao Cancelo aurait peu goûté à ce changement de rôle et aurait ainsi poussé pour son départ des Skyblues pour le Bayern Munich. Cependant, le Real Madrid aurait pu changer le scénario.

Joao Cancelo a connu des dernières semaines mouvementées dans sa carrière que ce soit en club ou en sélection. En effet, alors qu’il était indiscutable à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola en tant qu’arrière latéral, il n’en a pas été de même pendant le Mondial au Qatar avec le Portugal qui était alors entraîné par Fernando Santos à l’automne dernier pendant la phase à élimination direction. En effet, Santos avait fait le choix de le laisser sur le banc pendant le 1/8ème de finale face à la Suisse (6-1) et ne l’a fait jouer que 40 minutes pendant le 1/4 de finale perdu face au Maroc (1-0).

Cancelo aurait peu apprécié son changement de statut en sélection et à City, débouchant sur son prêt

Une situation que Joao Cancelo n’aurait pas apprécié comme cela l’a été signalé sur les ondes de RMC mardi soir et le journaliste Guillem Balague a affirmé sur son compte Twitter que le comportement de Joao Cancelo avait dès lors changé et notamment à son retour à Manchester City où son temps de jeu a diminué. Le latéral portugais n’aurait pas caché son mécontentent auprès de coéquipiers et en interne à City. Résultat ? Joao Cancelo a été prêté au Bayern Munich pour les 5 prochains mois avec une option d’achat fixée à 70M€. Lors de sa conférence de presse de présentation, Cancelo a nié tout accrochage avec son entraîneur à Manchester City Pep Guardiola. « Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, ce qui a influencé ma décision - il ne s'agit pas de Pep. Je voulais vraiment une nouvelle aventure, le Bayern est le club de mes rêves. J’ai saisi cette chance quand elle s'est présentée. Je connaissais ce grand club et je voulais saisir cette opportunité ».

Le Real Madrid a refusé de recruter Joao Cancelo pourtant proposé à la Casa Blanca