«Je ne voulais pas revenir» : Après son transfert, il lâche une grosse annonce sur le PSG

Ce mardi soir, le PSG a officialisé le transfert d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao, lui qui était prêté au sein du club espagnol depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse ce mercredi, le milieu de terrain espagnol ne s'est pas montré particulièrement surpris par cette nouvelle. Le joueur semble avoir tiré un trait sur son passage à Paris.

Comme annoncé par le10Sport.com ces derniers jours, Keylor Navas souhaitait rejoindre Nottingham Forest lors de ce mercato hivernal. Le PSG négociait un prêt avec le club anglais. Problème, l'équipe parisienne avait déjà cédé huit de ses joueurs cette saison. Un de plus et le PSG sortait des limites fixées par la FIFA. Deux solutions s'offraient aux responsables français : casser le prêt d'un joueur et le rapatrier au PSG, ou alors vendre l'un d'entre eux. Finalement, la deuxième option a été privilégiée. Prêté depuis le début de la saison à l'Athletic Bilbao, Ander Herrera a été transféré définitivement au sein du club espagnol.

Ander Herrera claque la porte du PSG

Présent en conférence de presse ce mercredi, Ander Herrera a annoncé qu'il n'avait, de toute façon, pas l'intention de retourner au PSG en 2023. « Pour moi, ce n'est pas une nouvelle. Je savais en venant ici que j'allais rester deux ans. Je comprends que cette annonce officielle a dû être une question de bureaucratie. S’il y avait une possibilité pour que je retourne au PSG ? Non » a déclaré le joueur dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

« Je savais combien de temps j'allais rester à l'Athletic »