Sur un nuage au PSG, Messi est confronté à un dilemme impossible

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait être contraint d’aller voir ailleurs afin de vivre un rêve de longue date. Cependant, un départ desservirait un objectif de carrière avec un huitième Ballon d’or…

Lionel Messi n’a pas encore prolongé son contrat au PSG qui expirera en juin prochain. Et pourtant, le champion du monde argentin tout juste couronné au Qatar en décembre dernier est sur un petit nuage et a une nouvelle fois affirmé dernièrement en interview ne pas en être redescendu. Malgré les informations communiquées par le journaliste Gerard Romero dernièrement, Lionel Messi ne songerait pas à quitter le PSG après le sacre de l’Argentine au Mondial selon le journaliste Guillem Balague.

La famille Messi serait heureuse à Paris

D’après CBS Sports , Lionel Messi serait particulièrement heureux avec sa famille au PSG et pourrait se laisser tenter par le fait de signer la prolongation de contrat sur laquelle le club parisien travaille depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous l’affirmait le 20 octobre dernier. Sa famille serait heureuse à Paris et le septuple Ballon d’or le serait également au PSG.

Le PSG se fait recaler, il est inconsolable https://t.co/PwIllP3S21 pic.twitter.com/dJpIOPJehz — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Rester pour le Ballon d’or ou partir pour vivre un rêve d’enfant ?