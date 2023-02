Il snobe le PSG sur le mercato et s’explique

Pierrick Levallet

Dans le viseur de nombreux clubs européens après la Coupe du monde, Cody Gakpo a signé à Liverpool. Depuis, le joueur de 23 ans traverse une passe délicate chez les Reds. Mais le Néerlandais a tout de même voulu justifier son arrivée dans le Mersey, alors que le PSG lui suivait également de près.

Sensation du début de saison avec le PSV Eindhoven, Cody Gakpo a confirmé son potentiel pendant la Coupe du monde avec les Pays-Bas. L’attaquant de 23 ans est alors arrivé dans le viseur d’un bon nombre de gros clubs européens. Le PSG était notamment annoncé sur le dossier. Mais finalement, Cody Gakpo a choisi de rejoindre Liverpool cet hiver. Le Néerlandais est d’ailleurs revenu sur son choix lors du mercato.

«Les spéculations m'ont un peu affecté»

« J'ai failli aller à Leeds cet été, mais Louis van Gaal m'a fait savoir qu'un changement d'équipe avant la Coupe du monde pourrait être compliqué, alors j'ai décidé de ne pas y aller. Pour être honnête, les spéculations m'ont un peu affecté car c'était la première fois que cela m'arrivait. J'ai juste dû me dire 'oublie ça, fais de ton mieux et vois ce qui se passe plus tard' » a d’abord Cody Gakpo dans un entretien accordé au Daily Mail .

