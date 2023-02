Balogun, Aubameyang... Toutes les infos mercato du 12 février

Arthur Montagne

Coup dur pour l'OM, Arsenal veut garder Balogun

Auteur d'une magnifique saison avec le Stade de Reims, Falorin Balogun, prêté par Arsenal, aurait tapé dans l'œil de l'OM comme le révélait le Daily Mail . Néanmoins, ce dossier s'annonce compliqué puisque Foot Mercato révèle que les Gunners ont bien l'intention de récupérer leur attaquant en fin de saison. « Il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant », confiait d'ailleurs Mikel Arteta. Ce dossier s'annonce donc compliqué pour l'OM.



Aubameyang rêve d'un retour au Barça

Actuellement à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a conscience que son avenir chez les Blues et clairement en danger. Et alors qu'un transfert en MLS, vers le Los Angeles FC, est annoncé, le Telegraph révèle que le rêve du Gabonais est de revenir au FC Barcelone où il est brièvement passé avant de signer à Chelsea. Mais l'ancien joueur de l'ASSE ne semble pas être une priorité pour le Barça.



Tudor met tout le monde d'accord