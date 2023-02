Messi, Balogun… Toutes les infos mercato du 11 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a récemment fermé ses portes, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Emiliano Martinez ne dit pas non au PSG

Gardien de l'Argentine et d'Aston Villa, Emiliano Martinez s'est confié à France Football sur son avenir. Et il n'a notamment pas dit non à une arrivée du côté du PSG : « Ça me plairait d’évoluer en Ligue 1 ? J’ai envisagé plusieurs fois de venir jouer en L1 étant plus jeune. Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ? (…) Je pourrais retrouver Mbappé et Messi ? Deux cracks ! Le genre de coéquipiers que n’importe quel joueur rêve d’avoir ».



Plus d'informations ici.

Un départ déjà acté à l'OM ?

Lors du dernier mercato estival, l'OM a obtenu le prêt d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. Un prêt assorti d'une option d'achat de 7M€. Le fait est que selon les informations de L'Equipe , celle-ci n'aurait pas de grandes chances d'être levée. Alors que Bailly ne connait pas la meilleure période de sa carrière à l'OM, cela pourrait donc s'arrêter à la fin de la saison.



Plus d'informations ici.

PSG : L'avenir de Lionel Messi est déjà écrit

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'avenir de Lionel Messi est au coeur des débats. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle est donc la question pour le numéro 30 du PSG qui est en fin de contrat. Mais selon les informations de La Gazzetta dello Sport , il n'y aurait aucun doute à avoir concernant Messi, qui devrait bel et bien parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale.



Plus d'informations ici.

L'OM sous le charme d'un buteur de Ligue 1