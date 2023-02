Le Real Madrid a un plan B après Mbappé, il va prendre un râteau

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a tourné le dos au Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG. Alors que le numéro 7 parisien serait désormais prêt à claquer la porte du Parc des Princes, le club merengue aurait décidé d'assurer ses arrières en prévoyant un plan B : Kingsley Coman. Toutefois, le Bayern bloquerait le départ de son attaquant français.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Finalement, le vice-champion du monde français a fait machine arrière, prolongeant son contrat de trois saisons avec le PSG.

Kingsley Coman, le plan B du Real après Kylian Mbappé

Vexé, le Real Madrid n'aurait pas oublié Kylian Mbappé pour autant. Alors que ce dernier serait prêt à quitter le PSG à l'été 2023, le club merengue serait en embuscade. Toutefois, à en croire Bild , Florentino Pérez aurait identifié un plan B au cas où : Kingsley Coman. Cependant, le Bayern ne devrait pas se montrer coopératif sur ce dossier.

