«Ça n’a pas de sens», la vérité sur le plan B du Real Madrid pour Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé a repris ces derniers temps et il est question d’un retour à la charge du Real Madrid. Cependant, si jamais cette opération débouchait sur un nouvel échec, le club merengue penserait à Kingsley Coman. Le Bayern Munich a néanmoins fermé la porte.

Kylian Mbappé vers le Real Madrid ? À en croire les informations divulguées par The Athletic , l’attaquant du PSG aurait des envies d’ailleurs et prévoirait d’ores et déjà de quitter le Paris Saint-Germain pour la Casa Blanca . Et ce, que ce soit au prochain mercato, ou bien à l’été 2024 au moment où il pourra quitter le PSG librement. Cependant, le Real Madrid a déjà raté le coche pour le transfert de Kylian Mbappé en 2017, en 2021 et au printemps 2022.

Le Real Madrid penserait à Kingsley Coman en tant qu’alternative à Kylian Mbappé

C’est pourquoi le Real Madrid semblerait explorer d’autres horizons au cas où ses avances pour Kylian Mbappé ne menaient une nouvelle fois à rien. D’après Sport BILD, le président Florentino Pérez apprécierait particulièrement Kingsley Coman. D’ailleurs, le Real Madrid pourrait, en privilégiant l’opération Coman à la piste Kylian Mbappé, économiser un joli pactole puisque le transfert de Coman ne coûterait « que » 100M€. Cependant, l’international français a scellé son avenir au Bayern Munich en janvier 2022, en apposant sa signature sur un contrat le liant au club bavarois jusqu’à l’été 2027.

Le Bayern Munich ferme la porte à un départ de Coman