Le PSG a déjà une solution pour ce flop du mercato

Le mercato estival du PSG ne semble toujours pas porter ses fruits. Sous la houlette du Portugais Luis Campos, le club parisien a tenté des coups, mais les joueurs arrivés cet été n’ont pas forcément donné satisfaction. C’est le cas par exemple de Renato Sanches, qui pourrait rapidement rebondir en Allemagne.

Renato Sanches devrait, tout comme Kylian Mbappé, louper le choc face au Bayern Munich le 14 février prochain. Le Portugais de 25 ans s’est une nouvelle fois blessé contre Toulouse samedi dernier. Sorti en pleurs lors de cette rencontre, Sanches n’a pu participer qu’à 14 rencontres de championnat cette saison avec le PSG. Sa situation semble compliquée à Paris, et selon Rudy Galetti, journaliste pour Sport Italia , le joueur pourrait rebondir du côté du Borussia Dortmund, qui va sûrement perdre Jude Bellingham lors du prochain mercato.

Dortmund cherche à remplacer Jude Bellingham

Rudy Galetti rapporte que le club allemand a ciblé de nombreuses pistes au milieu de terrain, et anticipe déjà une vente de sa star Jude Bellingham lors du prochain mercato. Le milieu anglais de 19 ans, impressionnant lors du dernier mondial, est suivi de près par le Real Madrid et Liverpool, et son transfert pourrait rapporter gros à Dortmund.

Renato Sanches plaît à Dortmund

Dans cette liste des milieux ciblés par le club allemand se trouve donc Renato Sanches. Selon Rudy Galetti, Dortmund apprécie le profil du joueur du PSG, ce qui pourrait donc permettre au club de la capitale de pouvoir transférer l'international portugais et de récupérer des liquidités, alors qu'il peine à donner satisfaction depuis son arrivée pour 15M€ lors du dernier mercato estival.