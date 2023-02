Coup de gueule après l’OM ? Le PSG a pris une décision étonnante

La rédaction

Douze ans. Cela faisait douze ans que le PSG n'avait pas perdu au stade Vélodrome, face à Marseille. Si toutes les séries ont une fin, celle-ci à un goût amer, tant les joueurs du PSG se sont retrouvés bousculés une bonne partie du match. On peut rejeter la faute sur l'absence de Kylian Mbappé, ayant comme impact le manque de profondeur du PSG, privé de sa vitesse. Après le match, on pouvait s'attendre à une prise de parole du club, mais il n'en est rien.

Souvent, Luis Campos est intervenu dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pour remobiliser les troupes après une mauvaise passe. Mais d'après les informations du quotidien L'Équipe , le dirigeant portugais est cette fois-ci resté muet. Une façon de tempérer les choses ou un aveu d'impuissance ?

Le calme après la tempête

Luis Campos, le directeur sportif du PSG est intervenu plusieurs fois dans les vestiaires du PSG mais son silence après la défaite face à l'OM en huitième de finale de la Coupe de France peut interroger. Selon L'Équipe , Luis Campos ne s'est pas senti obligé d'élever la voix avant l'entraînement de jeudi matin, lendemain de la défaite au stade Vélodrome.

Mercato - PSG : Il dit non à Zidane, il va la regretter https://t.co/pb35LkAMQl pic.twitter.com/Xlj4KGJM7W — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Une volonté de dédramatiser

Cette absence de prise de parole est une façon pour Luis Campos de ne pas acculer ses joueurs et de suivre la méthode de Christophe Galtier qui voulait dédramatiser, alors que le PSG entame un mois de février marathonien. Le match face à Monaco, puis celui face au Bayern et à nouveau l'OM vont être périlleux et à l'image de ce que va être la fin de saison du club de la capitale.