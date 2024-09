«Il sait tout faire», le PSG signe un crack absolu !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a recruté Joao Neves afin de former un trio performant au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery notamment. Le dernier cité est considéré comme étant un crack qui fait notamment rêver Pep Guardiola à Manchester City. Arsène Wenger n’a pas tari d’éloges au sujet de celui qui a prolongé son contrat au PSG en avril dernier.

Depuis la nomination de l'Espagnol l'été dernier, Warren Zaïre-Emery (18 ans) milieu de terrain du PSG, formé au club, est devenu un élément incontournable du onze de départ de Luis Enrique au sein de ce milieu à trois. De quoi lui valoir une belle prolongation de contrat en avril dernier pour les cinq prochaines années.

«J'espère être là l'année prochaine pour en recevoir un autre»

Dans la foulée, Warren Zaïre-Emery raflait le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP avec la ferme intention de mettre la main sur un nouveau titre individuel pour la prochaine édition. « Je suis très content de recevoir ce trophée... J'espère être là l'année prochaine pour en recevoir un autre ».

«Il me fait penser à Vieira et Petit»

Canal+ a diffusé un documentaire dans l’intimité du quotidien de Warren Zaïre-Emery dimanche soir intitulé Warren : Année majeure. Arsène Wenger, ex-entraîneur de légende d’Arsenal, a pris la parole sur cette précocité hors norme de l’international français de 18 ans en soulignant à quel point le PSG détient une pépite en ses rangs. « C’est un gars qui a tout. Il sait défendre, il comprend le jeu, il sait anticiper, il est fort dans le duel, il a une bonne vision et il sait marquer des buts. Il me fait penser à Vieira et Petit ».