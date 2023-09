Il l’annonce, le PSG a trouvé la recrue parfaite

La rédaction

Le PSG a frappé fort en l'emportant face à l'OM au Parc des Princes ce dimanche soir (4-0). Une victoire qui porte le sceau de Luis Enrique. Depuis plusieurs semaines, le groupe parisien est en pleine progression. Et à en croire Eric Rabensandratana, le technicien espagnol n'y est pas étranger. Selon l'ancien joueur du PSG, la direction a fait le bon choix en lui confiant les rênes de l'équipe première.

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG décidait de miser sur Luis Enrique, qui restait sur un passage mitigé à la tête de la sélection espagnole. Mais après six journées de Ligue 1, force est de constater que le technicien est parvenu très vite à faire progresser son équipe. Une formation, qui est parvenue à battre facilement l'OM ce dimanche soir. Pour Eric Rabensandratana, le PSG ne s'est pas loupé en nommant Luis Enrique.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Luis Enrique, le sauveur du PSG ?

« Luis Enrique, l’homme providentiel du PSG ? Je pense que oui. J’avais le sentiment que c’était l’homme de la situation et je l’ai encore plus aujourd’hui parce que son début de saison est très rassurant. Je suis vraiment un fan absolu de cet homme. Le cadre de travail qu’il installe, c’est un mec exigeant, il installe la concurrence, il fait travailler les joueurs et il challenge un peu son groupe parce qu’il est capable de sortir un peu les joueurs de leur zone de confort. C’est vraiment l’homme dont on avait besoin parce qu’il manquait toutes ces valeurs et ce cadre de travail au PSG » a lâché l'ancien joueur du PSG. Selon lui, la principale force de Luis Enrique est d'avoir réussi à imposer son autorité au sein du vestiaire.

Luis Enrique se différencie de ses prédécesseurs