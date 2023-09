Mercato : Après l’OM, il revit !

Thomas Bourseau

Sead Kolasinac n’aura au final joué pour l’OM que pour 18 mois. En fin de contrat après avoir répondu présent par rapport aux attentes d’Igor Tudor la saison dernière, le défenseur bosnien a décidé de poursuivre sa carrière à l’Atalanta où il ne boude certainement pas son plaisir comme il l’a lui-même reconnu.

Cet été, ils ont été nombreux à quitter l’OM. Que ce soit Dimitri Payet, Matteo Guendouzi ou encore Sead Kolasinac, ils ont tous pris la porte pour diverses raisons. En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, le défenseur bosnien a pris la direction de Bergame sous les conseils de Ruslan Malinovskyi, son ancien coéquipier à l’OM. « Malinovskyi m'a également beaucoup parlé de cette équipe ». Kolasinac est donc un joueur de l’Atalanta, et cela ne pourrait pas plus lui faire plaisir.

«On peut sentir la passion des gens qui travaillent ici, ils sont tous amoureux de ce club»

De passage en conférence de presse lundi, Sead Kolasinac est revenu sur son processus de décision avant d’accepter l’offre de l’Atalanta où il a le sourire avec sa famille. « Je suis très heureux d'être arrivé ici, je suis avec ma famille. Nous avons vu la ville et nous l'aimons beaucoup, les gens sont incroyables. On peut sentir la passion des gens qui travaillent ici, ils sont tous amoureux de ce club ».

«Gasperini est incroyable, je me sens très à l'aise sur le terrain»