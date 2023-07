Il lâche une énorme annonce sur un transfert à l’OM !

Thibault Morlain

Formé à l’OM, Maxime Lopez avait fini par voler de ses propres ailes en 2020. Le milieu de terrain s’est alors envolé pour l’Italie et Sassuolo. Mais voilà que le club phocéen reste bien évidemment dans un coin de la tête du minot. Pourrait-il alors revoir Maxime Lopez sous le maillot de l’OM ? Le principal intéressé s’est prononcé sur le sujet.

Du côté de l’OM, il y a un problème avec la formation. Peu de talents réussissent à s’imposer en équipe première. Maxime Lopez a été l’une des rares exceptions. Mais alors que le milieu de terrain aurait pu être le visage du club phocéen pendant de longues saisons, il a fini par s’en aller. Ainsi, lors du mercato 2020, Maxime Lopez a décidé de relever un nouveau défi en s’engager avec Sassuolo. 3 ans plus tard, le Français ne ferme aujourd’hui pas la porte à un départ. Quid alors d’un possible retour à l’OM ?



« Revenir, je kifferais »

Dans des propos accordés à Média Carré , Maxime Lopez s’est prononcé sur des retrouvailles avec l’OM. Le minot marseillais a alors confié : « L'OM, pour être honnête, des fois, j'y pense, mais je me dis : "Est-ce que c'est une bonne chose ?" Revenir, je kifferais. Mais il ne faut pas revenir pour revenir. Donc voilà, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur l'OM, ça restera mon club de cœur, mais après, voilà... En plus, ils ont pris l'entraîneur espagnol, c'est pas mal non plus. A voir, je ne sais pas ».

« Je pense qu’il est venu le moment d’aller voir un peu plus haut »