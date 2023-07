PSG : Son transfert tombe à l'eau, Mbappé s'en mord les doigts

Benjamin Labrousse

L’été dernier, Kylian Mbappé avait prolongé au PSG alors que le Real Madrid lui tendait les bras. Un an plus tard, l’attaquant français agite de nouveau le mercato estival. Si le club parisien est désormais vendeur concernant sa star, le prix de Mbappé complique son départ vers le club espagnol. Et voilà même que Mbappé serait désolé de cette situation.

À lui tout seul, il représente une véritable énigme. Toujours très flou dans sa communication, Kylian Mbappé a récemment affirmé à plusieurs reprises qu’il comptait rester au PSG la saison prochaine. Pourtant, le joueur de 24 ans a bel et bien confirmé à l’AFP qu’il n’étendrait pas son contrat jusqu’en 2025, mettant ainsi la pression sur le club parisien qui pourrait perdre librement sa vedette à l’été 2024.

Paris souhaite vendre Mbappé cet été

Suite à cette décision prise par Kylian Mbappé, l’Équipe révélait que le PSG s’était résolu à vendre son attaquant dès cet été. Paris ne souhaite pas se retrouver perdant dans l’opération, et espère pouvoir récupérer une énorme rentrée d’argent avec le transfert de Mbappé cet été.

Mbappé serait désolé de la situation actuelle