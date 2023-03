Il débarque au PSG «par opportunisme», il balance sur Messi

Thibault Morlain

A l’été 2021, la planète football a tremblé avec le communiqué du FC Barcelone annonçant le départ de Lionel Messi. Libre, l’Argentin recherchait alors un club pour rebondir et c’est finalement au PSG qu’il a posé ses valises. Une arrivée évoquée par Daniel Riolo et le consultant RMC s’est lâché sur cette arrivée de Messi.

On pensait que Lionel Messi terminerait sa carrière au FC Barcelone, cela ne s’est pas réalisé. En effet, en proie à de gros soucis financiers, le club catalan a dû laisser partir La Pulga, qui s’est par la suite engagée avec le PSG. Les Parisiens ont sauté sur l’occasion pour s’offrir le meilleur joueur. Pour quel bilan ? Près de deux ans plus tard, le pari Messi n’est pas forcément payant.

Messi pas motivé au PSG ?

A l’occasion de propos accordés à Oh My Goal , Daniel Riolo s’est confié sur Lionel Messi et son arrivée au PSG. Il a alors lâché : « Je ne crois pas qu'il ait une vraie motivation à jouer pour ce club, qu'il ait un vrai attachement à ce club, il est venu par opportunisme. Le pire, c'est que je ne lui en veux même pas ».

« Il faut passer à autre chose »