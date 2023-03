Mercato - PSG : Mbappe a-t-il annoncé son envie de départ ? La réponse

Alexandre Higounet

La sortie de Kylian Mbappe après l’élimination contre le Bayern en Ligue des champions, et notamment sa réponse au sujet de son avenir, a été vue comme un signal clair en Espagne selon lequel l’attaquant tricolore avait changé de cap au sujet du PSG et qu’il était de nouveau ouvert à l’idée d’un départ. Que faut-il en penser ? Analyse.

Au sortir du terrible match contre le Bayern Munich, ponctuée par une nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappe s’est arrêté devant les micros et a répondu à une interrogation sur son avenir, une nouvelle fois pour savoir si cette élimination pouvait influer sur son futur. L’attaquant du PSG a répondu : « Non, non. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra », après avoir jeté un pavé quant au niveau général de l’équipe : « On a fait notre maximum et notre maximum, c’est ça ».

« Si tu veux gagner la Ligue des champions… »

Cette sortie a très rapidement fait réagir les médias espagnols, qui y voient un changement de cap dans les intentions du joueur et le premier signe de l’expression d’une envie de départ. « Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà… », écrit ainsi MARCA sur sa Une avant de d'en dire plus dans ses colonnes : « Jusqu’à quand ? (…) En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain en plantant le Real Madrid. Dans ce maillot qu’il portait avec Nasser Al-Khelaifi, l’année 2025 était marquée. Mais maintenant, l’attaquant français doit décider si son contrat se prolonge vraiment jusqu’en 2025 ou non ». Idem du côté de la Catalogne où Sport rebondit sur la déclaration de Kylian Mbappé : « Après la décevante défaite du PSG à l’Allianz Arena contre le Bayern 2-0 en huitième de finale retour de Ligue des champions, qui signifie un nouveau flop pour le méga-projet parisien, Mbappé a lâché la bombe. Les projecteurs étaient braqués sur lui et sa réaction. Et, malgré le fait qu’il y a quelques jours, il a dit qu’il resterait, il a de nouveau entretenu le flou ».

Surinterprétation espagnole

Faut-il suivre les médias espagnols dans leur analyse ? Cette sortie marque-t-elle un changement dans l’attitude de Kylian Mbappe ? Pas vraiment. Les quotidiens sportifs espagnols sont ici dans la surinterprétation. Il est clair que quelques secondes après la désillusion, Mbappe n’allait pas se lancer dans un réel commentaire autour de son avenir, à moins de l’avoir programmé. Or là, on comprend bien qu’il s’agit d’une réponse à la volée, visant à ne pas apporter d’éléments particuliers, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sachant qu’il ne s’agit certainement pas du bon contexte pour en parler.