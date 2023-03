Surprise pour l'avenir de Lionel Messi ? Le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir alors que plusieurs solutions s'offrent à lui. Le champion du monde a des pistes exotiques notamment, mais une offre venue d'un gros club européen ne serait pas à exclure.

Après le nouveau fiasco européen du PSG, plusieurs questions se posent concernant l'avenir du projet QSI, et notamment au sein de l'effectif parisien. C'est notamment le cas pour Lionel Messi dont l'avenir est incertain alors que son contrat s'achève en juin prochain au PSG.

Une offre d'un club européen n'est pas à exclure

A l'heure actuelle, une prolongation au PSG reste l'option la plus probable, mais Mundo Deportivo n'écarte pas une autre option plus inattendue, à savoir l'offre d'un gros club européen. En effet, Lionel Messi a envie de rester dans un club ambitieux la saison prochaine afin de disputer la Ligue des champions, et avec son statut de champion du monde, des écuries de Premier League pourraient notamment profiter du fait qu'il soit libre.

Messi se sent bien au PSG