Grande nouvelle annoncée pour le mercato de l’OM !

Annoncé comme une piste plausible pour l'OM en vue du prochain mercato hivernal, Arthur Melo semble en instance de départ à la Juventus Turin où sa situation s'est complètement dégradée. Et son agent ouvre grand la porte à un transfert en janvier, ce qui pourrait donc faire les affaires de l'OM.

Après un mercato estival très agité au cours duquel la direction a changé une bonne partie de l'effectif, l'OM prépare-t-il encore du mouvement pour le mois de janvier ? Selon les dernières tendances de la presse italienne, il est question d'un intérêt de Roberto De Zerbi pour Arthur Melo (28 ans), le milieu de terrain brésilien de la Juventus Turin que le coach de l'OM se verrait bien relancer.

Arthur Melo's agent, Federico Pastorello: "In January we'll look for a new team, he's out of Juventus plans. A future at Olympique de Marseille? It was a possibility last summer, he would fit in De Zerbi's system". #TeamOM #OM #Juventus

👉 Full report on @DiMarzio pic.twitter.com/e3XufVJLwp