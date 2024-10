Mercato : C’est confirmé, l’OM peut refaire un coup à la Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours libre deux mois après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a fini par s’engager avec l’OM mi-septembre. Un gros coup réalisé par le club marseillais, qui pourrait bientôt faire de même avec Paul Pogba, actuellement en négociation avec la Vieille Dame afin de résilier son contrat, qui court jusqu’en juin 2026.

Annoncé dans le viseur de Manchester United, l’AC Milan ou bien l’Atlético de Madrid, Adrien Rabiot (29 ans) a finalement décidé de poursuivre sa carrière à l’OM. Sans club deux mois après la fin de son contrat avec la Juventus, l’international français (48 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le club marseillais.

Après Rabiot, Pogba à l’OM ?

Il y a un autre joueur de l’équipe de France qui est sur le point de mettre un terme à son aventure à la Juventus, Paul Pogba. Contrôlé positif aux métabolites de la testostérone en septembre 2023, le milieu de terrain âgé de 31 ans a vu sa suspension passer de quatre ans à 18 mois et sera autorisé à reprendre la compétition à partir de mars 2025.

Pogba bientôt libéré de son contrat avec la Juventus

Selon La Provence, la piste menant à Paul Pogba ne serait pas écartée par l’OM et bonne nouvelle, il sera bientôt libre. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre l'international français (91 sélections) et la Juventus afin de résilier son contrat se passent comme prévu et il sera bientôt agent libre.