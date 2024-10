Mercato : Fiasco à l’OM, un joueur jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, l'OM n'est pas épargné par les blessures à l'image de celle de Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés dès la première journée. Mais ce n'est pas tout puisque le club phocéen vient également de perdre Valentin Carboni pour le reste de la saison. Une blessure dans un secteur de jeu où Ismaël Koné n'est pas non plus épargné. Et c'est Amine Harit qui pourrait en profiter.

La saison de l'OM n'est pas de tout repos, et du côté de l'infirmerie marseillaise, il y a du travail. En effet, en tout début de saison, le club phocéen a perdu Faris Moumbagna sur blessure. L'attaquant camerounais, victime d'une rupture des ligaments croisés, sera absent une bonne partie de la saison, mais l'OM a anticipé en recrutant Neal Maupay. En revanche, d'autres blessures n'ont pas pu être compensées par un transfert.

OM : Greenwood va trahir son grand ami ? https://t.co/Am2sVrH7yV pic.twitter.com/7FJwB9CFLS — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Carboni et Koné sont blessés

En effet, l'OM vient d'annoncer la grave blessure de Valentin Carboni. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a révélé le club phocéen par le biais d'un communiqué. Une blessure qui s'ajoute à la situation compliquée d'Ismaël Koné, pas épargné par les pépins musculaires depuis sa signature à l'OM.

Un gros coup à jouer pour Harit

Autrement dit, les plans de Roberto De Zerbi tombent à l'eau. En effet, le technicien italien avait pour objectif de faire de Valentin Carboni et d'Ismaël Koné ses deux numéros 10, qui se partageraient donc le poste de titulaire à tour de rôle. Mais le joueur prêté par l'Inter Milan ne devrait plus jouer de la saison, tandis que l'international canadien est encore absent plusieurs semaines. Et selon La Provence, c'est Amine Harit qui va profiter de cette situation pour bénéficier d'un temps de jeu encore plus important. Néanmoins, l'international marocain sera attendu au tournant après plusieurs rencontres décevantes.