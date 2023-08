EXCLU - Mercato : West Ham débarque pour Mikautadze, l’OM et l’OL ne bougent pas d’un pouce

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Georges Mikautadze fait partie des talents de Ligue 1 les plus scrutés du moment. Après avoir reçu deux très belles offres de clubs étrangers, le FC Metz continue de réclamer 20 millions d’euros. Une somme qu’aucune écurie française n’a transmise, pour le moment. Et selon nos informations, West Ham vient d’arriver dans le dossier.

A l’image de son premier match de la saison 2023-2024, le week-end dernier, Georges Mikautadze a clairement de l’avenir. A 22 ans, l’international géorgien est une pépite que le FC Metz rêve de conserver. Son entraîneur, Lazlo Boloni, n’hésite pas à lui clamer publiquement son amour : « C’est un peu comme mon enfant… » Mais les sollicitations sont nombreuses pour le prodige messin. Comme révélé par le10sport .com, deux offres fermes sont sur le bureau du FC Metz. La plus haute est l’œuvre de Sheffield United, avec 18 millions d’euros. Derrière, la Lazio Rome a formulé une proposition approchant les 15 millions d’euros. Deux offensives repoussées, pour le moment. Metz souhaite 20 millions d’euros pour Georges Mikautadze.

West Ham arrive !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le dossier Mikautadze n’a pas grandement évolué. Pas de nouvelle offre depuis celles de Sheffield et la Lazio Rome. En revanche, nos sources indiquent qu’un club anglais vient de prendre des renseignements. Il s’agit de West Ham, qui vient officiellement de se positionner. Si les Hammers n’ont pas formulé d’offre, même orale, les voilà désormais dans la course.

L’OL et l’OM n’ont pas fait d’offre

En France, Georges Mikautadze a beaucoup de clubs. Les principaux se nomment Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille. Passé par les catégories jeunes de l’OL, Georges Mikautadze est une piste particulière pour les Gones. Un retour de « l’enfant du pays », né à Lyon, serait clairement apprécié par les supporters. Mais l’OL, en proie à des contraintes financières importantes, n’a transmis aucune offre. Positionné par l’intermédiaire de Pablo Longoria, l’OM non plus n’a pas encore dégainé. Le départ de Cengiz Under permet de débloquer une possible arrivée offensive. Georges Mikautdze est une option. Comme Wilson Idisor (Lokomotiv Moscou), beaucoup moins onéreuse.