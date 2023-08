PSG : Un mensonge dévoilé dans le feuilleton Neymar ?

Thomas Bourseau

Neymar a signé un contrat de deux saisons en faveur d’Al-Hilal. Néanmoins, le désormais ex-numéro 10 du PSG aurait eu des touches en Premier League à Chelsea et même à Manchester United. Néanmoins, pour ce qui est du club mancunien, ladite opération n’aurait jamais été proche de se boucler, bien au contraire.

C’est officiel depuis mardi, mais c’était dans l’air depuis quelques jours : Neymar est un joueur d’Al-Hilal après que les différentes parties se soient mises d’accord pour un contrat de deux saisons pour le Brésilien avec à la clé un salaire annuel de 150M€ selon The Daily Mail lorsque le PSG aurait reçu la coquette somme de 80M€ pour son transfert, sans compter les bonus. Néanmoins, le feuilleton Neymar aurait pu connaître une tout autre issue.

Le rêve impossible du Barça, la piste Chelsea

Avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Neymar aurait pu prendre le chemin du FC Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano qui s’est confié à 888sport , le rêve du Brésilien était de troquer la tunique du PSG afin d’à nouveau arborer celle du FC Barcelone. De par la situation financière délicate que traverse le Barça ainsi que la volonté de son entraîneur Xavi Hernandez de privilégier d’autres pistes, Neymar a vu son rêve s’envoler. Le10sport.com vous a fait part d’un intérêt de Chelsea et d’une prise d’informations des Blues en juin dernier.

Manchester United ne se serait jamais concrètement intéressé à Neymar