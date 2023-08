Transferts : Le PSG ne lâche plus deux cracks de Ligue 1

Benjamin Labrousse

Auteur d’un mercato estival fort intéressant, le PSG ne compte pas s’arrêter sur sa lancée. Le club parisien attend toujours du renfort, et se pencherait désormais sur une double opération de taille du côté de l’OL. Si Bradley Barcola est une des priorités parisiennes pour cette fin de mercato, le PSG n’oublie pas non plus Rayan Cherki.

Le temps est au changement à Paris. Ce mardi, le PSG s’est officiellement séparé de sa star brésilienne Neymar parti du côté d’Al-Hilal contre 90M€. Cette vente historique pour le club de la capitale fait également suite à la réintégration de Kylian Mbappé au sein de l’équipe première. Mais alors que le PSG a recruté pas moins de neuf joueurs durant ce mercato estival, plusieurs recrues sont toujours attendues à Paris.

Le PSG vise Bradley Barcola...

Ainsi, le Parisien affirme ce mercredi que le PSG espère pouvoir rapidement finaliser les transferts de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), mais également de Bradley Barcola (OL). Au sujet de l’ailier lyonnais de 21 ans, le 10sport.com vous révélait en exclusivité le 31 juillet dernier que Paris avait rehaussé son offre pour s’attacher ses services. Une offre de 35M€ a ainsi été formulée à l’OL pour Bradley Barcola, qui pour rappel, souhaite rejoindre le PSG. Mais pour le moment, le club lyonnais semble vouloir gagner du temps dans cette opération, même si selon le Parisien , Paris pourrait profiter des problèmes financiers de l’OL pour attirer Barcola contre « seulement » une vingtaine de millions.

...Mais n’exclut pas Rayan Cherki