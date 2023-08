PSG : Neymar bat un triste record sur le mercato

Benjamin Labrousse

Ce mardi, le PSG a officialisé le départ de Neymar vers le club saoudien d’Al-Hilal. À 31 ans et après six saisons passées sous les couleurs du club parisien, le co-meilleur buteur de la sélection brésilienne semble donc tirer un trait sur le football européen. Alors qu’il bénéficiera d’un contrat en or massif du côté de l’Arabie Saoudite, Neymar devrait rapporter au moins 90M€ au PSG dans le cadre de son transfert. Si cette vente représente ainsi le plus gros départ financier de l’histoire du club parisien, la star brésilienne est également devenue la plus grosse perte de l’histoire du PSG lui qui avait été acheté 222M€ en 2017. Retour sur ces plus gros déficits entre l’achat et la vente d’un joueur du côté de Paris.

1) Neymar

Ce n’est donc pas une surprise, Neymar est bien la plus grosse perte du PSG en termes de transfert. Une situation paradoxale tant le montant récupéré par le club parisien pour la vente de sa star (90M€) semblait inespéré il y a encore quelque temps. Auteur d’un passage contrasté à Paris, Neymar avait été recruté pour 222M€ au Barça en 2017, un montant correspondant à la clause libératoire du joueur, et qui reste à ce jour le transfert le plus onéreux de l’histoire du football mondial. Malgré le fait que le PSG ait réalisé la plus belle vente de son histoire avec ce départ de Neymar vers Al-Hilal, le club de la capitale aura tout de même connu un déficit de 112M€ entre l’achat et la vente du Brésilien.

2) Leandro Paredes

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal en janvier 2019, Leandro Paredes avait coûté la modique somme de 47M€ au club de la capitale. Auteur d’un passage très compliqué sous la direction de Thomas Tuchel, Paredes avait toutefois regagné confiance lors du passage de Mauricio Pochettino à la tête du club. Prêté la saison dernière à la Juventus, le milieu de terrain de 29 ans n’avait pas convaincu les Bianconeri de lever son option d’achat évaluée à 22M€. Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a finalement rejoint l’AS Rome contre un montant de 2M€ auxquels viendront s’ajouter 2M€ de bonus, portant ainsi la somme du déficit total du PSG à son égard à 43M€.

Le clan Mbappé dénonce une fake news du PSG https://t.co/TlYFOwWJLC pic.twitter.com/teS9FrrOSV — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

3) Mauro Icardi

Un Argentin peut en cacher un autre. Prêté puis définitivement acheté par le PSG en provenance de l’Inter Milan contre 50M€, Mauro Icardi n’aura jamais réussi à véritablement s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne. Successeur désigné d’Edinson Cavani, l’Argentin a rongé son frein à Paris avant de retrouver des couleurs la saison dernière en prêt du côté de Galatasaray. Convaincu du talent et de la condition de Mauro Icardi, le club turc n’a pas hésité à dépenser 10M€ pour l’ancien parisien, alors que le PSG aura donc perdu 40M€ dans cette opération.

4) Thilo Kehrer

Considéré comme un grand espoir du football allemand à son arrivée au PSG, Thilo Kehrer avait été recruté pour 37M€ en août 2018 en provenance de Schalke 04. Apprécié de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel en raison de sa polyvalence, le défenseur allemand n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien, et a payé son manque de régularité dans les grands matchs. Régulièrement poussé vers la sortie, Thilo Kehrer finira par rejoindre West Ham durant l’été 2022 contre un montant de 12M€. Le PSG aura donc perdu 25M€ avec l’international Allemand.

5) Ezequiel Lavezzi

Tout comme Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi aura conquis le cœur du Parc des Princes. Arrivé en 2012 au commencement du nouveau projet sportif mis en place par le fond d’investissement qatari QSI, « El Pocho » connaîtra des débuts compliqués au PSG. Malgré tout, l’ailier argentin recruté pour 31M€ à Naples s’affirmera rapidement comme l’une des figures de proue de ce renouveau du club de la capitale, et permettra au PSG de renouer avec les grandes soirées de Ligue des Champions notamment. Après quatre saisons réussies à Paris, Ezequiel Lavezzi rejoindra le Hebei China contre la petite somme de 5M€, pour une perte de 26M€ concernant les finances du PSG.

6) Nicolas Anelka