Le PSG a le champ libre pour le successeur de Neymar

Le départ de Neymar vers l’Arabie Saoudite et Al Hilal est désormais officiel. Et alors que l’on pensait qu’Ousmane Dembélé pouvait être le successeur parfait, le Paris Saint-Germain semble vouloir frapper un nouveau gros coup en ce mercato estival avec Federico Chiesa, ailier de la Juventus et Champion d’Europe avec l’Italie.

Ça pourrait encore beaucoup bouger en attaque. Alors que ce secteur a totalement changé ces derniers, avec les arrivées d’Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos, le PSG préparerait un nouveau coup pour oublier Neymar. Ce dernier vient en effet de s’engager officiellement en faveur du club saoudien d’Al Hilal.

Chiesa, le successeur de Neymar ?

La Gazzetta dello Sport a tout récemment dévoilé que le PSG garderait un œil sur Federico Chiesa, considéré comme l’un des plus grands talents du football italien. Son contrat se termine en 2025 et la situation actuelle de la Juventus pourrait le pousser à rejoindre un projet plus ambitieux, comme celui de QSI à Paris.

La Juventus plus obligée de vendre