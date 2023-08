Transferts : Après Neymar, l’Arabie Saoudite va régler un autre problème du PSG

Hugo Chirossel

Souvent annoncé sur le départ lors des dernières périodes de mercato, Neymar va bel et bien quitter le PSG. Un transfert rendu possible par l’Arabie Saoudite, qui a offert près de 100M€ pour racheter les quatre dernières années de contrat du Brésilien. En plus de ce dernier, Al-Hilal a d’autres joueurs parisiens dans son viseur. Marco Verratti, mais également Keylor Navas.

Le PSG veut faire peau neuve cet été. En ce sens, Luis Enrique et Luis Campos ont annoncé à plusieurs joueurs la semaine passée que le club de la capitale ne compterait pas sur eux cette saison. Une situation qui concerne Renato Sanches, Juan Bernat et Hugo Ekitike, mais surtout Neymar et Marco Verratti. En ce qui concerne le Brésilien, il est attendu à Al-Hilal, où il s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

Après Neymar, Al-Hilal veut Verratti

Au vu de son salaire, estimé à 30M€ par an, un départ de Neymar aurait été difficilement réalisable sans l’Arabie Saoudite. D’autres joueurs du PSG pourraient eux aussi le suivre à Al-Hilal. C’est le cas de Marco Verratti, proche de quitter le club de la capitale selon nos informations, mais également de Keylor Navas. Comme indiqué par Le 10 Sport , Fenerbahçe est interessé par le gardien de 36 ans, qui est aussi courtisé par l’Arabie Saoudite.

Keylor Navas lui aussi vers Al-Hilal ?