L’OM après le PSG ? La réponse de Galtier !

Christophe Galtier n’aura effectué qu’une seule saison sur le banc du PSG avant d’être remercié par les dirigeants parisiens et remplacé par Luis Enrique dans la foulée en juillet dernier. Et maintenant ? Le nom du natif de Marseille a été lié à l’OM avant que Marcelino hérite de la succession d’Igor Tudor dans la situé phocéenne. Mais à l’avenir, Galtier ne dirait pas non de son propre aveu.

Lors de sa conférence de presse de présentation en tant que coach du PSG en juillet 2022, Christophe Galtier avouait, malgré son héritage marseillais, cultivait depuis un bon moment l’envie de prendre les rênes de l’effectif parisien. Le challenge sportif à relever à Paris plaisait à Galtier qui est passé par l’OM et qui est né à Marseille. Néanmoins, l’aventure n’aura duré qu’un an.

Après son licenciement du PSG, Galtier a été annoncé à l’OM

En effet, au cœur de diverses polémiques au fil de la saison et n’ayant pas répondu aux attentes de la direction parisienne, les décideurs du PSG ont licencié Christophe Galtier après des semaines de négociations par rapport à son licenciement. Libre de tout contrat et annoncé un temps à l’OM pour prendre la suite d’Igor Tudor au début du mois de juin, Galtier n’a depuis pas rebondi.

«Je lui ai demandé s’il voulait venir à l’OM. Il ne m’a pas dit non»