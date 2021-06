Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Match final Der Zakarian/Guion à Brest !

Publié le 14 juin 2021 à 12h16 par Alexis Bernard mis à jour le 14 juin 2021 à 12h24

A Brest, ils ne sont plus que deux entraîneurs sur la short-list : Michel Der Zakarian et David Guion. L’un de ces deux hommes sera le prochain coach des Bretons.

L’heure de vérité a sonné du côté de Brest. Après plusieurs semaines de discussions, le club breton continue de négocier avec deux hommes. Comme révélé par le10sport.com le 3 juin dernier, il s’agit de Michel De Zarakian et David Guion. Selon nos informations, l’un de ces deux hommes sera le prochain coach du Stade Brestois. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Michel Der Zakarian dispose d’un léger avantage. Mais les discussions se poursuivent ces prochaines heures avant que les dirigeants brestois prennent une décision ferme et définitive.



Toutes les autres pistes ont été mises de côté. Brest a notamment songé à Rémi Garde et a fait une belle offre à Bernard Blaquart, qui n'a pas donné suite. De son côté, si David Guion n'est pas choisi par Brest, il reste sur les tablettes du Toulouse Football Club en quête d'un successeur après l'éviction de Patrice Garande.