Mercato - PSG : Leonardo face à un énorme dilemme dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 juin 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que les négociations avec l'Inter n'avancent pas concernant le transfert d'Achraf Hakimi, le PSG serait en pleine réflexion au sujet d'Alessandro Florenzi dont l'option d'achat expire dans les prochaines heures.

Le mercato estival a ouvert ses portes mercredi dernier et le PSG a déjà bouclé un joli coup avec l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum. Un coup à 0€ qui devrait être suivi d'un autre puisque Gianluigi Donnarumma est annoncé très proche du club de la capitale. Et une fois que ces deux arrivées seront bouclées, le PSG tentera d'accélérer sur le recrutement d'un latéral droit. Dans cette optique, Achraf Hakimi est la priorité de Leonardo. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international marocain est tombé d'accord avec le PSG qui tente d'inclure un joueur dans l'opération afin de convaincre l'Inter.

Garder Florenzi au cas où ?