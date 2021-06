Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Brest pense aussi à Rémi Garde !

Publié le 7 juin 2021 à 20h05 par Alexis Bernard

Alors que le Stade Brestois est en quête d’un nouvel entraîneur, le club breton se penche désormais sur le dossier Rémi Garde, l’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais.

Après avoir vendu Olivier Dall'Oglio à Montpellier, le Stade Brestois est activement à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, comme nous vous l’avons révélé, il y a déjà eu des discussions avec Michel Der Zakarian et David Guion. Et c’est désormais une autre piste qui est explorée par le club breton ! En effet, le Stade Brestois vient maintenant d’entamer des discussions avec Rémi Garde. Ancien entraîneur de Lyon, le technicien de 55 ans est libre depuis 2019 et son départ de l’Impact de Montréal. Rémi Garde est en parallèle en très bonne place sur les tablettes de Strasbourg, mais c’estvisiblement vers Julien Stéphan que va se tourner le club alsacien comme nous vous l’avions révélé en exclusivité le 19 mai dernier. La fenêtre de tir est donc bel et bien là pour Brest ! À suivre...