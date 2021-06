Foot - Mercato - Brest

EXCLU - Mercato : Brest a discuté avec Der Zakarian et Guion

Publié le 3 juin 2021 à 18h25 par La rédaction

En quête d’un nouvel entraîneur, le Stade Brestois a déjà rencontré deux coachs. Le choix final n’est pas encore arrêté.