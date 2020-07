Foot - Mercato - Borussia Dortmund

EXCLU - Mercato : Le Borussia Dortmund pensait à Atal (Nice)

Publié le 19 juillet 2020 à 12h45 par Alexis Bernard

Si le Borussia Dortmund a signé Thomas Meunier (PSG, libre de tout contrat), la piste Youcef Atal commençait à prendre de l’ampleur ces dernières semaines.

Le Borussia Dortmund et Thomas Meunier ont trouvé un accord contractuel bien avant le 30 juin, date de la fin du contrat de l’international belge au PSG. Avant même la double confrontation en huitième de finale de la Ligue des Champions, les deux parties étaient alignées sur les contours d’un contrat (son carton jaune et sa suspension pour le match retour prennent tout leur sens maintenant que Meunier a signé à Dortmund…). Mais le Borussia Dortmund a étudié d’autres pistes ces derniers mois.

Favre voulait Hakimi en priorité et pensait à Atal

Comme révélé par le 10sport.com, Lucien Favre avait une priorité absolue : conserver Achraf Hakimi. Prêté par le Real Madrid, le Marocain avait une chance de rester. Mais l’Inter Milan a été plus convaincante pour dégainer 40 millions d’euros et signer le latéral droit. En autre option, le Borussia Dortmund regardait du côté de la Ligue 1. Selon nos sources, le profil de Youcef Atal (OGC Nice) était en très bonne place. Et si le dossier Meunier avait finalement dû capoter, c’est clairement Atal qui aurait été choisi.