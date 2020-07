Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen pourrait dicter l'avenir d'un indésirable de Zidane...

Publié le 19 juillet 2020 à 10h15 par D.M.

En cas d’échec dans le dossier Victor Osimhen, le Napoli pourrait se tourner vers Luka Jovic. Une offre de 40M€ serait d’ores et déjà prête.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Victor Osimhen ne devrait pas porter les couleurs du LOSC la saison prochaine. L’attaquant nigérian aurait pris la décision de rejoindre le Napoli qui a émis une offre de 80M€ comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité. Présent en conférence de presse ce jeudi, Marc Ingla avait confirmé le probable départ de Victor Osimhen. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », avait déclaré le directeur général du LOSC. Toutefois, selon Il Corriere dello Sport, l’agent du joueur continuerait de proposer les services du joueur à de nombreux clubs anglais comme Tottenham ou Liverpool afin d’obtenir un salaire plus conséquent. Une pratique qui pourrait remettre en cause le transfert d’Osimhen au Napoli.

Le Napoli s'impatiente et pourrait se tourner vers Jovic